Англия

Французский хавбек продолжает восстанавливаться после травмы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба отправился в Дубай для восстановления после травмы в более теплых условиях, сообщает Sky Sports.

Погба получил повреждение бедра в расположении сборной Франции, пропустив матчи с Казахстаном и Финляндией. Предполагается, что французский хавбек пропустит остаток этого года.

"Мы не теряем веру, не теряем позитивный вайб. Улыбаемся, все происходит не зря, мы собираемся вернуться и работаем над этим.

Спасибо всем за поддержку и любовь, мы собираемся скоро вернуться", – сказал Погба в обращении в социальных сетях.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 13 поединков в футболке МЮ, отличившись семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Погба готов остаться в Манчестер Юнайтед, если станет самым высокооплачиваемым игроком.