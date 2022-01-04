Англия

Украинский защитник попрощался с киевским клубом перед переездом в АПЛ.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко рассказал о том, о чем он будет вспоминать в Англии, а также сказал, что его больше всего расстроило при переходе в клуб АПЛ.

"Наверное, прежде всего будут вспоминаться выезды, когда ты уже едешь после победной игры, чувствуешь расслабленность. Также въезд на базу. В последнее время мы заезжали на базу рано в 12:30, а тренировки вечером. Команда все время вместе, все общаются. Много моментов, которые можно припоминать, но нельзя рассказывать.

Спасибо Динамо за любовь ко мне, за понимание. Я вспоминал всех людей, кому я благодарен. Для меня важна не только команда, но и люди, которые возле команды. Все люди, работающие на базе, также работающие на базе на Нивках, в академии. Тетя Наташа, тетя Ира — официантки, тетя Оля — горничная. Те люди, которые о нас заботились и нас воспитывали.

Меня очень расстроило, что я не могу нормально попрощаться, ведь команда в отпуске и всех нереально собрать. Но я разговаривал с ребятами, и мы обсудили, что все можно перенести на лето, когда будет конец сезона", — приводит слова Миколенко пресс-служба "бело-синих".

Ранее Миколенко прокомментировал свой переход в Эвертон из киевского Динамо.