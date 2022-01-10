Англия

"Молотобойцы" хотят приобрести французского центрбека.

Защитник ПСЖ Абду Диалло попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает портал RMC Sport.

Вест Хэм следит за ситуацией вокруг Диалло и попытается арендовать его в зимнее трансферное окно. В услугах французского центрбека также заинтересован Милан.

Действующий контракт Диалло с ПСЖ рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 13 поединков в футболке парижан, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также заинтересован в подписании защитника Монако Бенуа Бадьяшиля.