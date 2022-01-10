Английский клуб определился со стоимостью хавбека.
Ив Биссума, Getty Images
10 января 2022, 17:31
Брайтон назвал сумму, за которую готов отпустить полузащитника Ива Биссума в зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание Marca, "чайки" не будут рассматривать предложения по Биссума до 50 миллинов фунтов. В услугах малийского хавбека заинтересованы Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид.
Действующий контракт Биссума с Брайтоном рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 15 поединков в составе команды, отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Брайтон подписал полузащитника Кацпара Козловски.