Англия

Английский клуб определился со стоимостью хавбека.

Брайтон назвал сумму, за которую готов отпустить полузащитника Ива Биссума в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Marca, "чайки" не будут рассматривать предложения по Биссума до 50 миллинов фунтов. В услугах малийского хавбека заинтересованы Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид.

Действующий контракт Биссума с Брайтоном рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 15 поединков в составе команды, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Брайтон подписал полузащитника Кацпара Козловски.