Англия

Самый юный участник финальных турниров Евро летом присоединится к "чайкам".

Брайтон подписал контракт до июня 2026 года с польским полузащитником Кацпером Козловски — сообщил официальный сайт "чаек".

18-летний игрок, ранее выступавший за Погонь из Щецина, присоединится к Брайтону в июне 2022 года, а до конца нынешнего сезона отправится в аренду в состав лидера чемпионата Бельгии Унион Сен-Жилуаз.

Albion are delighted to confirm the signing of 18-year-old Polish international, Kacper Kozlowski from Ekstraklasa side Pogon Szczecin. ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 5, 2022

Козловски вошел в историю тем, что стал самым юным участником финального турнира чемпионата Европы.

Кацпер вышел на поле на 55-й минуте в матче против Испании на Евро-2020 и в возрасте 17 лет и 246 дней.

На настоящий момент Козловски провел уже 6 матчей за национальную сборную Польши (0 голов).