Самый юный участник финальных турниров Евро летом присоединится к "чайкам".
Кацпер Козловски, Getty Images
05 января 2022, 11:51
Брайтон подписал контракт до июня 2026 года с польским полузащитником Кацпером Козловски — сообщил официальный сайт "чаек".
18-летний игрок, ранее выступавший за Погонь из Щецина, присоединится к Брайтону в июне 2022 года, а до конца нынешнего сезона отправится в аренду в состав лидера чемпионата Бельгии Унион Сен-Жилуаз.
Козловски вошел в историю тем, что стал самым юным участником финального турнира чемпионата Европы.
Кацпер вышел на поле на 55-й минуте в матче против Испании на Евро-2020 и в возрасте 17 лет и 246 дней.
На настоящий момент Козловски провел уже 6 матчей за национальную сборную Польши (0 голов).