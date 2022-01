Брайтон подписал контракт до июня 2026 года с польским полузащитником Кацпером Козловски — сообщил официальный сайт "чаек".

18-летний игрок, ранее выступавший за Погонь из Щецина, присоединится к Брайтону в июне 2022 года, а до конца нынешнего сезона отправится в аренду в состав лидера чемпионата Бельгии Унион Сен-Жилуаз.

Albion are delighted to confirm the signing of 18-year-old Polish international, Kacper Kozlowski from Ekstraklasa side Pogon Szczecin. ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️