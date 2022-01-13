Англия

Атакующий хавбек вернулся в венский Рапид.

Нападающий каталонской Барселоны и сборной Австрии Юсуф Демир, права на которого принадлежат венскому Рапиду, вернулся в свой клуб.

"Блаугранас" досрочно прекратили аренду молодого футболиста и поблагодарили его за вклад в развитие команды.

В текущем сезоне Демир провел 9 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось об интересе трех представителей Бундеслиги к австрийскому футболисту.