Испания

На окончательный переход экс-игрока Манчестер Сити каталонцы собирали с миру по нитке.

Как сообщалось ранее, каталонская Барселона наконец-то сумела прийти к окончательному соблюдению всех необходимых условий для включения новоприбывшего нападающего Феррана Торреса в свою заявку на сезон.

Считалось, что для этого "блаугранас" было необходимо заключить обновленное соглашение с защитником Самуэлем Умтити, однако, как сообщает испанская пресса, одним лишь французом дело не ограничилось.

Барселоне пришлось пойти на радикальный шаг, исключив арендованного у венского Рапида австрийского Юсуфа Демира из состава основной команды, дабы нивелировать необходимость выплачивать его клубу 10 млн евро отсупных, согласно дополнительным условиям контракта.

Таким образом, каталонский клуб наконец-то решил вопрос с 18-летним футболистом, на которого не имела желание делать ставку в будущем, а также завершила оформление необходимых бумаг по Феррану Торресу, который теперь сможет сыграть в матче за Суперкубок Испании против мадридского Реала, который состоится уже 12 января, начало в 21:00 по киевскому времени.