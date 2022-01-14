Англия

Бирмингемский клуб согласовал личные условия со шведом.

Голкипер Шеффилд Юнайтед Робин Ольсен может в ближайшее время стать игроком Астон Виллы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Астон Вилла согласовала индивидуальные условия с Ольсеном и может арендовать его до конца сезона. Переход шведского вратаря состоится, если руководство Шеффилд Юнайтед согласится прервать его аренду.

Ольсен присоединился к Шеффилд Юнайтед прошлым летом из Ромы. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 11 поединков в составе "клинков", пропустив 17 голов.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла объявила о подписании защитника Эвертона Люки Диня.