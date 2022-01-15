Англия

Украинский левый защитник дебютировал за Эвертон в возрасте 22-х лет.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Эвертон потерпел гостевое поражение от Норвич Сити со счетом 1:2.

Данный поединок стал для украинского левого защитника "ирисок" Виталия Миколенко дебютным в рамках первенства Англии. Таким образом, Миколенко стал восьмым футболистом сборной Украины, который сыграл в английской Премьер-лиге.

До Виталия подобным отмечались только Александр Евтушок (Ковентри Сити), Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон), Сергей Ребров (Тоттенхэм), Андрей Воронин (Ливерпуль), Андрей Шевченко (Челси), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Стоит отметить, что также в АПЛ выступает защитник Макс Килман из Вулверхэмптона, у которого есть украинский паспорт, однако ФИФА запретила ему выступать за сборную Украины из-за его прошлой футзальной карьеры в стане сборной Англии.