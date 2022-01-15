Англия

Испанский тренер попросил предоставить ему возможность все изменить.

Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес прокомментировал трудную ситуацию, которая сложилась в команде.

"Я пришел сюда, чтобы исправить проблемы, и это не дело только последних пяти месяцев. Может быть, мы говорим о годах. Вы пытаетесь решить эти проблемы, но вам нужно время. Лучший бомбардир прошлого сезона не играет половину сезона, так что это осложняет задачу. Теперь он возвращается, надеюсь, мы будем сильнее.

Могу ли исправить ситуацию? Да. Я столько раз говорил "да", потому что это большая разница, когда ты видишь, как они выходят на поле. Ришарлисон забил гол, Йери Мина доминировал в обороне. Команда сильно меняется, когда у тебя есть лучшие игроки, которые зарекомендовали себя", — приводит слова Бенитеса Sky Sports.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча АПЛ между Эвертоном и Норвичем.