Англия

Ливерпульский клуб расстался с главным тренером.

Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера Эвретона, сообщает пресс-служба английского клуба.

Руководство Эвертона решило расстаться с испанским специалистом после субботнего поражения от Норвича (1:2). В ближайшее время ливерпульский клуб должен объявить имя нового тренера.

Бенитес работал во главе Эвертона с июня 2021 года, сменив на этом посту Карло Анчелотти. На данный момент "ириски" занимают 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков после 19 матчей.

Ранее сообщалось, что новичок Эвертона Виталий Миколенко дебютировал в АПЛ во встрече с Норвичем.