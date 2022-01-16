Ливерпульский клуб расстался с главным тренером.
Рафаэль Бенитес, Getty Images
16 января 2022, 17:08
Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера Эвретона, сообщает пресс-служба английского клуба.
Руководство Эвертона решило расстаться с испанским специалистом после субботнего поражения от Норвича (1:2). В ближайшее время ливерпульский клуб должен объявить имя нового тренера.
Бенитес работал во главе Эвертона с июня 2021 года, сменив на этом посту Карло Анчелотти. На данный момент "ириски" занимают 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков после 19 матчей.
Ранее сообщалось, что новичок Эвертона Виталий Миколенко дебютировал в АПЛ во встрече с Норвичем.