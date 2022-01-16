Англия

Англичанин стал первым игроком, который сыграл в АПЛ в возрасте 16 и 36 лет.

В поединке 22 тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле уверенно обыграл Брентфорд (3:0).

В этом поединке принял участие полузащитник "красных" Джеймс Милнер.

По информации журналиста Ричарда Джолли, Милнер стал первым футболистом в истории АПЛ, который принял участие в матчах чемпионата Англии в возрасте 16 и 36 лет.

В нынешнем сезоне Милнер провел 20 поединков, в которых отметился тремя ассистами.

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