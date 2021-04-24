Англия

Хавбек Ливерпуля в 159-й раз вышел на замену в матчах АПЛ.

Сегодня, 24 апреля, Ливерпуль в матче 33-го тура английской Премьер-лиги расписал мировую с Ньюкаслом (1:1).

В этом противостоянии полузащитник "красных" Джеймс Милер появился на поле после выхода на замену во втором тайме.

По информации Gracenote Live, 35-летний англичанин установил новый рекорд АПЛ по количеству выходов на замену. Для него это 159-й выход на замену в матчах чемпионата Англии.

Предыдущий рекорд удерживал бывший форвард Ливерпуля Питер Крауч, который появлялся на замену в 158 матчах АПЛ.

Видеообзор матча Ливерпуль — Ньюкасл можно посмотреть на Football.ua.