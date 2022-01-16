Англия

Немецкий специалист прокомментировал победу "красных".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своими эмоциями после победы на Брентфордом со счетом 3:0.

"Мы хорошо сыграли. Против Брентфорда всегда некомфортно играть. Они выполняют большое количество забросов, нам нужно было следить за этими моментами и сохранять спокойствие. Мы хорошо справились.

Отсутствие Салаха и Мане? Это нормально, мы знали, что они уедут. Такие результаты, как сегодня, позволяют успокоиться.

Я счастлив провести 350-й матч во главе Ливерпуля. Когда я пришел в 2015-м, все выглядело по-другому. У нас были сложные моменты, но мы словно семья. Хотим, чтобы все так же и оставалось. Наша книга еще не закончилась, мы продолжаем писать и посмотрим, чем все закончится", – рассказал Клопп в комментарии Sky Sports.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер установил новый рекорд в АПЛ.