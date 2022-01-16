Англия

Испанец прокомментировал увольнение из английского клуба.

Рафаэль Бенитес поделился своими мыслями после увольнения из Эвертона и назвал главные причины своей неудачи.

"Мы знали, что будет непросто. Это был большой вызов и с эмоциональной стороны, и со спортивной. Я принял этот вызов из-за своей любви к городу и его жителям. С первого дня мы с моим тренерским штабом работали с полной отдачей. Нам нужно было не только добиваться результатов, но и завоевать сердца болельщиков. Однако финансовые трудности и травмы еще более осложнили ситуацию.

Уверен, мы добились бы большего, когда вернулись бы травмированные футболисты и пришли все новички. Путь к успеху непрост, но, к сожалению, в современном футболе требуют немедленного результата и проявляют все меньше терпения. Обстоятельства определили результаты, после этого стало невозможно продолжать проект", – рассказал Бенитес в комментарии BBC.

Ранее сообщалось, что Уэйн Руни и Фрэнк Лампард претендуют на пост главного тренера Эвертона.