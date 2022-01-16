Англия

Португалец отклонил предложение ливерпульского клуба.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо ответил отказом на предложение возглавить Эвертон, сообщает издание The Telegraph.

Эвертон отправил в отставку Рафу Бенитеса и занялся поисками его сменщика. "Ириски" обратились с предложением к Моуриньо, однако получили от него отказ.

Теперь фаворитом на должность нового тренера считается Роберто Мартинес, который уже работал во главе ливерпульского клуба.

Ранее Моуриньо признался, что отказался возглавить Милан.