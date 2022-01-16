Португалец отклонил предложение ливерпульского клуба.
Жозе Моуриньо, Getty Images
16 января 2022, 20:23
Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо ответил отказом на предложение возглавить Эвертон, сообщает издание The Telegraph.
Эвертон отправил в отставку Рафу Бенитеса и занялся поисками его сменщика. "Ириски" обратились с предложением к Моуриньо, однако получили от него отказ.
Теперь фаворитом на должность нового тренера считается Роберто Мартинес, который уже работал во главе ливерпульского клуба.
Ранее Моуриньо признался, что отказался возглавить Милан.