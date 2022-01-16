Англия

Руководство "ирисок" продолжает искать замену для уволенного Рафаэля Бенитеса.

Эвертон рассматривает ряд специалистом на должность главного тренера команды после увольнения Рафаэля Бенитеса. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в список кандидатов на вакантную должность попали следующие специалисты: Фрэнк Лампард, Уэйн Руни, Грэм Поттер, Роберто Мартинес и Руди Гарсия.

Также отмечается, что до конца сезона, в случае неудач в переговорах, команду может возглавить Данкан Фергюсон.

Напомним, в последних 15 матчах АПЛ "ириски" только раз смогли набрать три очка за победу. После 19 матчей у Эвертона 19 очков и 16 место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо отказался возглавить Эвертон.

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