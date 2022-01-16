Руководство "ирисок" продолжает искать замену для уволенного Рафаэля Бенитеса.
Уэйн Руни, Getty Images
16 января 2022, 21:51
Эвертон рассматривает ряд специалистом на должность главного тренера команды после увольнения Рафаэля Бенитеса. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, в список кандидатов на вакантную должность попали следующие специалисты: Фрэнк Лампард, Уэйн Руни, Грэм Поттер, Роберто Мартинес и Руди Гарсия.
Также отмечается, что до конца сезона, в случае неудач в переговорах, команду может возглавить Данкан Фергюсон.
Напомним, в последних 15 матчах АПЛ "ириски" только раз смогли набрать три очка за победу. После 19 матчей у Эвертона 19 очков и 16 место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо отказался возглавить Эвертон.
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