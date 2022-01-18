Англия

"Волки" усилились португальским клубом.

Нападающий Эшторила Чикиньо перешел в Вулверхэмптон, сообщает официальный сайт английского клуба.

Чикиньо подписал контракт с "волками" до июня 2026 года. Сумма трансфера составила 3,5 млн фунтов, а еще 1,5 миллиона прописаны в качестве бонусов.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 20 поединков в составе Эшторила, отличившись четырьмя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон подписал хавбека сборной Японии Хайяо Кавабе.