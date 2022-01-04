Англия

Защитник может вновь стать игроком "волков".

Вулверхэмптон хочет усилить оборонительную линию в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Football Insider, "волки" хотят вернуть в свой состав правого защитника Мэтта Доэрти, который сейчас выступает за Тоттенхэм.

Отметим, что ирландский футболист выступал за Вулверхэмптон в период с 2013 по 2020 год, после чего перебрался в стан "шпор" за 16,8 миллионов евро.

В текущем сезоне Мэтт Доэрти отыграл в десяти встречах на клубном уровне (594 минуты), не отметившись результативными действиями.

Напомним, что ирландский защитник входит в число футболистов, с которыми Тоттенхэм готов расстаться.