Англия

Хайяо Кавабе сменит Грассхоппер на АПЛ.

Атакующий полузащитник Хайяо Кавабе из Грассхоппера станет первым японцем в составе Вулверхэмптона — сообщает официальный сайт "волков".

26-летний японец подписал контракт на три с половиной года, но до конца сезона-2021/22 продолжит выступать за "кузнечиков" на правах аренды.

Кавабе провел 4 матча (1 гол) в составе национальной сборной Японии и выступал за Санфречче Хиросиму (58 матчей во всех турнирах, 0 голов), Джубило Ивату (103, 10) и Грассхоппер (18, 4).