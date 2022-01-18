Англия

Французский хавбек уже приступил к тренировкам в общей группе.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба сможет вернуться на поле в начале февраля. Об этом рассказал главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник.

Напомним, 28-летний француз не появлялся на поле с ноября прошлого года, после того как получил травму бедра.

"Вчера Погба провел первый тренировочный день с общей группой. Он показал, каким экстраординарным игроком он может быть. Он не будет доступен для двух игр на этой неделе, но, надеюсь, после перерыва, когда у нас будет кубковый матч с Мидлсбро и выездная игра с Бернли — он может быть доступным вариантом", — приводит слова Рангника Sky Sports.

В нынешнем сезоне Погба провел 13 поединков, в которых отдал семь результативных передач.

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