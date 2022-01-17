Англия

Виталий Миколенко может получить в наставники эксцентричного специалиста.

Английский Эвертон под руководством Рафаэля Бенитеса не показывал должных результатов по ходу текущего сезона, в результате чего команда досрочно прекратила борьбу во всех кубковых турнирах, а в чемпионате провалилась на 16 позицию в турнирной таблице.

Реакция руководства в виде отставки испанского наставника с занимаемой им должности была лишь вопросом времени, поэтому "ириски" во время зимней трансферной кампании будут вынуждены искать не только новых футболистов, но и нового руководителя для основной команды.

Жозе Моуриньо, Уэйн Руни и Фрэнк Лампард назывались в качестве основных претендентов на вакантную позицию, однако португальский специалист уже успел отказаться от подобного варианта продолжения карьеры.

Итальянский журналист Николо Скира в то же самое время предлагает расширить список для выбора еще одним кандидатом — бывшим главным тренером неаполитанского Наполи Дженнаро Гаттузо, который с лета прошлого года находится в поисках работы.

Эвертон уже вышел на контакт с его агентом, португальцем Жорже Мендешом, а дополнительной опцией называется также действующий главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, который ранее имел опыт работы с командой с 2013 по 2016 год.

Напомним, что накануне уже экс-наставник Эвертона Рафаэль Бенитес прокомментировал решение руководства клуба о его отставке.