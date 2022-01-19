Англия

"Шершни" близки к подписанию нигерийского футболиста.

Нападающий Бордо Самуэль Калу может в ближайшие время стать игроком Уотфорда, сообщает портал The Athletic.

Нигерийский вингер уже согласовал контракт с Уотфордом до 2026 года и вскоре прибудет в расположение клуба. Сумма трансфера составит около 3,5 миллионов фунтов.

Калу присоединился к Бордо из Гента в 2018 году за 8,5 млн евро. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 12 поединков в футболке жирондинцев, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Уотфорд подписал полузащитника Эйпена Эдо Кайембе.