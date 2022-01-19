Английский клуб раздумывает над подписанием скандального форварда.
Марио Балотелли, Getty Images
19 января 2022, 12:31
Нападающий Адана Демирспор Марио Балотелли попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает журналист Николо Скира.
Ньюкасл намерен укрепить линию нападения в январе и готов подписать Балотелли. Представители "сорок" уже обратились к турецкому клубу, чтобы обсудить возможность подписания итальянского форварда.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 20 поединков в футболке Демирспора, отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании полузащитника Кристиана Эриксена.