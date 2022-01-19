Англия

Датчанин привлек внимание еще двух клубов из АПЛ.

Бывший полузащитник Интера Кристиан Эриксен попал в сферу интересов Ньюкасла и Лестера, сообщает The Times.

Эриксен получил статус свободного агента и теперь находится в поисках нового клуба. Ньюкасл и Лестер готовы воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать датского хавбека.

Ранее переговоры с 29-летним игроком начал Брентфорд, который предложил ему контракт до конца сезона.

Эриксен не выходил на поле с июня прошлого года, когда у него остановилось сердце во время матча Евро-2020. В минувшем сезоне атакующий хавбек провел 34 поединка в составе Интера, отличившись четырьмя голами.