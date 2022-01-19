Англия

Португальский форвард, как и Лионель Месси, намерены повторить рекорд Хенто по победам в турнире.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед предстоящим летом, если "красные дьяволы" не добудут право на участие в Лиге чемпионов. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 36-летний португалец хочет повторить или побить рекорд легендарного игрока мадридского Реала Франсиско Хенто, который является единственным шестикратным победителем Кубка европейских чемпионов.

Также отмечается, что у его вечного конкурента и нападающего ПСЖ Лионеля Месси такая же цель.

Напомним, Роналду пять раз побеждал в Лиге чемпионов — один раз с Манчестер Юнайтед и четырежды с Реалом. На счету Месси четыре победы в турнире вместе с Барселоной.

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