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Португалец продолжает демонстрировать невероятный уровень результативности.

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду получил специальную награду от FIFA как лучший бомбардир в истории сборных.

На счету португальца 115 забитых мячей за сборную Португалии, что является абсолютным мировым рекордом.

"Очень красивая награда. Я никогда не теряю мотивацию и всегда слежу за своей физической формой. Невозможно потерять мотивацию, когда ты представляешь свою страну на мировом уровне", — сказал Роналду после получения награды.

Кроме того, форвард вошел в команду года по версии FIFA The Best.