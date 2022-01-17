Другое

Выбор наставника сборной Португалии пал в пользу двух футболистов Челси.

Стало известно, за кого проголосовал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш при выборе лучшего футболиста мира в 2021 году.

Сантуш сделал выбор в пользу двух полузащитников лондонского Челси, при этом на первое место он определил Нголо Канте, а на второе — Жоржиньо. Третье место он отдал нападающему Баварии Роберту Левандовски.

Таким образом, Сантуш не включил в топ-3 лучших игроков 2021 года нападающего Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, по итогам голосования лучшим футболистом 2021 года был признан Левандовски, а сам Роналду получил специальную награду от ФИФА.