"Красные дьяволы" хотят укрепить линию защиты.
Макс Килман, Getty Images
20 января 2022, 10:23
Защитник Вулверхэмптона Макс Килман попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал 90min.
Юнайтед намерен укрепить защитную линию и рассматривает возможность подписания Килмана. Также в сферу интересов "красных дьяволов" входит Амаду Айдара из Лейпцига.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 23 поединка в футболке "волков", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также нацелился на полузащитника Наполи Фабиана Руиса.