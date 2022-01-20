Защитник Вулверхэмптона Макс Килман попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал 90min.

Юнайтед намерен укрепить защитную линию и рассматривает возможность подписания Килмана. Также в сферу интересов "красных дьяволов" входит Амаду Айдара из Лейпцига.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 23 поединка в футболке "волков", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также нацелился на полузащитника Наполи Фабиана Руиса.