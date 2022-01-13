Италия

"Красные дьяволы" хотят оформить переход испанского полузащитника.

Манчестер Юнайтед работает на трансферном рынке с целью усиления состава в ближайшие зимнее и летнее окно.

Как сообщает издание La Repubblica, "красные дьяволы" собираются подписать полузащитника Наполи Фабиана Руиса.

В текущем сезоне испанский футболист провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Манчестер Юнайтед также ведет переговоры о трансфере полузащитника Боруссии М Закарии.