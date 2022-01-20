Англия

"Красные дьяволы" хотят заполучить шотландского хавбека.

Полузащитник Астон Виллы Джон Макгинн попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание The Telegraph.

Юнайтед хочет укрепить линию полузащиты летом и попытается приобрести Макгинна. Стоимость шотландского хавбека оценивается в сумму около 40 миллионов фунтов.

Действующий контракт Макгинна с Астон Виллой рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 18 поединков в футболке "львов", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании защитника Вулверхэмптона Макса Килмана.