Англия

Вратарь останется в команде до лета 2024 года.

Уго Льорис не покинет Тоттенхэм до июня 2024 года — утверждает журналист Фабрицио Романо.

Клуб и голкипер согласовали новый контракт, о чем будет официально объявлено в ближайшее время.

Ранее о том, что Льорис хочет остаться, сообщил главный тренер "шпор" Антонио Конте.

35-летний голкипер провел 136 матчей за национальную сборную Франции и выступал за Ниццу (78 матчей во всех турнирах), Лион (201) и Тоттенхэм (395).