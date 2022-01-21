Англия

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В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги Ливерпуль на выезде убедительно переиграл Арсенал и оформил путевку на Уэмбли, где в решающем матче турнира сыграет с Челси.

Разберем основные тактические аспекты противостояния команд Микеля Артеты и Юргена Клоппа.

По большому счету, результат первого матча на "Энфилде" (0:0) оставлял равные шансы на успех. Более высокий статус Ливерпуля выдавал в нем фаворита, но отмена правила выездных голов, отсутствие Салаха и Манэ, а также враждебно настроенные трибуны "Эмирейтс" на бумаге выглядели весомым аргументом в пользу максимальной интриги.

Оба тренерских штаба перед матчем имели определенные кадровые проблемы. Пожалуй, более глобальными они выглядят у Юргена Клоппа. Помимо Салаха и Манэ, немецкий специалист не мог рассчитывать на Алькантару, Кейта, Окслейд-Чемберлена, Ориги, Филлипса и Эллиота. Разумеется, не все из вышеперечисленных футболистов являются стабильными игроками стартового состава, но потенциал скамейки запасных – это тоже важный момент.

В свою очередь, в Арсенале к матчу удалось подвести Сака, Эдегора, Томиясу и Смит-Роу, участие которых было под вопросом. Также, с Кубка Африки прилетел Партей, сборная Ганы, которого успела преждевременно покинуть континентальный форум. После длительного перелета Томас остался в запасе, но во втором тайме, ожидаемо вышел на замену. Микель Артета не мог рассчитывать на Эльнени, Пепе (Кубок Африки), Колашинаца, Седрика Суареша и Гранита Джаку. Последний пропускал игру из-за дисквалификации. К отсутствию Аубемеянга уже все успели привыкнуть.

Обе команды сыграли по схеме 4-3-3, хотя, учитывая характер матча, большую часть которого Арсенал был вынужден действовать в деструктивной фазе, базовую структуру Микеля Артеты вполне можно идентифицировать и как 4-1-4-1. Отказ от 4-2-3-1 со стороны лондонцев был достаточно неожиданным. Очевидно, что штаб Артеты разрабатывал оригинальный план противостояния устоявшимся в Ливерпуле принципам игры, но на практике он не сработал. В отличие от первого матча, команда Клоппа реализовала свой более высокий игровой потенциал и в очередной раз доказала, что система может слаженно работать и без Салаха и Манэ. По большому счету, за себя и за этих парней отработал Жота. Португалец откровенно сделал разницу в матче.

На схеме указаны оценки игрокам по версии Sofascore.

Арсенал – Ливерпуль – 0:2 (0:1)

Голы: Жота, 19, 79

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Локонга, Эдегор — Сака, Смит-Роу (Партей, 74), Мартинелли — Ляказетт (Нкетиа, 73).

Ливерпуль: Келлехер — Александер-Арнольд, Матип (Конате, 46), Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Милнер, 75), Фабиньо, Джонс — Гордон (Минамино, 64), Фирмино (Н. Уильямс, 84), Жота.

Предупреждения: Ляказетт, Томиясу, Партей — Конате, Джонс, Минамино

Удаление: Томас Партей (Второе предупреждение).

Удары (в створ) – 7(2):11(3)

Удары из штрафной – 5:7

Удары после стандартов – 2:3

Удары головой – 0:2

Каркас ворот – 1:1

Владение – 46%:54%

Точность передач – 81%:81%

Ключевые передачи – 5:9

Передач подряд – 4:5

Длинные передачи – 61:68

Точность длинных передач – 43%:44%

Кроссы – 12:12

Точность кроссов – 8%:33%

Короткие передачи – 430:496

Передачи в первую треть – 122:171

Передачи во вторую треть – 247:280

Передачи в финальную треть – 122:113

Единоборства – 48:56

Борьба в воздухе – 15:17

Дриблинг (успешный) – 25(13):11(4)

Отборы – 10:22

Перехваты – 9:9

Выносы – 16:17

Угловые – 5:2

Офсайды – 4:3

Фолы – 13:10

График эффективных действий команд на протяжении матча:

Арсенал очень активно начал матч, делая ставку на переходные фазы игры. На стартовом отрезке команда Артеты старалась высоко и интенсивно прессинговать, перестраиваясь на структуру 4-4-2. При возврате мяча "канониры" проводили быстрые атаки, активно используя фланги.

В целом, лондонцы более активно взаимодействовали на левом фланге/полуфланге – 46% от общего количества действий. Практически аналогичные цифры в показателях направления атак и у Ливерпуля.

Самым зрелым плодом стартовой активности Арсенала был удар в перекладину со штрафного в исполнении Ляказетта. Спустя несколько минут хозяева организовали перспективный выход 4 в 4.

Постепенно гости пришли в себя, и нашли возможности для организации быстрых и позиционных атак. Гол Жоты на 19 минуте был вполне приемлемым явлением. Правда, это взятие ворот не столько результат хорошего коллективного взаимодействия, сколько плод неординарных индивидуальных действий португальца, который мастерски ушел от Томиясу, протянул мяч вдоль почти всей линии обороны Арсенала и технично пробил в противоход вратарю.

Хозяевам непросто было выдерживать темп и интенсивность Ливерпуля. Для выхода из прессинга структура билд-апа Арсенала 2-3 (пара центрбеков – пара фулбеков и опорник) часто разбавлялась появлением во второй линии Эдегора. Норвежец был очень активен и старался связывать переход команды из одной фазы в другую.

Если и мог Арсенал добиться более благоприятного результата, то за счет выходов, которые команда имела до перерыва. Во втором тайме четкие взаимодействия футболистов Ливерпуля и эффективное применение ими проактивных методов обороны только отдаляли команду Артеты от финала Кубка лиги. Гордон и Конате имели прекрасные возможности, чтобы поставить точку гораздо раньше, чем это сделал Жота. Кстати, Арсенал не может забить Ливерпулю ни одного гола уже на протяжении пяти матчей подряд!

После матча Юрген Клопп не скрывал положительных эмоций и от результата и от качества игры своей команды:

"Очень тяжелая игра, но парни проявили свои лучшие качества. Сейчас вся раздевалка празднует. Соперник очень хорошо начал первый тайм, но мы сумели успокоить игру и забить. Кроме того, у нас еще были моменты. Второй тайм был таким же — хорошее начало от Арсенала и наш гол. Жота сейчас фантастический. Он прогрессирует в нашей команде, став форвардом мирового уровня".

Комментарий Микеля Артеты:

"Мы разочарованы, но и соперником была топ-команда. У нас были моменты в обоих таймах, но нужно забивать. Арсенал старался вести игру и давить на оппонента, но, к сожалению, не смогли забить гол.

Последние три игры мы заканчивали вдесятером — это невероятно сложно на таком высоком уровне. Мы провели очень хороший матч, хоть у нас практически не было тренировок в процессе подготовке к ответной игре".

В принципе, обе команды подарили болельщикам эффектный и качественный футбол. Арсенал не прыгнул выше головы, сыграв на своем нынешнем уровне. Ливерпуль, сыграл значительно эффективнее, чем в первой встрече и абсолютно заслуженно продолжает борьбу за трофей.

Несмотря на поражение, нужно отметить, что команда Артеты продолжает прогрессировать и находится на правильном пути. Ее место в первой четверке АПЛ не выглядит временным явлением. "Канониры" по своему интегральному уровню уже недалеко от большой тройки.

Ливерпуль был лучше, но, нельзя сказать, что у молодой команды Артеты не было шансов. По сути, исход противостояния решило мастерство и класс отдельных исполнителей, которыми оказались вышеупомянутый Жота и, разумеется, Александер-Арнольд. Именно мастерский заброс правого защитника Ливерпуля и поспособствовал точке в матче, которую поставил его главный герой.