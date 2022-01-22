Англия

Лондонский клуб объявил о трансфере футболиста из команды Руни.

Лондонский Челси подписал левого защитника Дерби Дилана Уильямса. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

Официально не сообщается, был ли переход за сумму компенсации или на правах свободного агента. Отметим, что главный тренер Дерби Уэйн Руни в интервью The Athletic сообщил, что клуб получит деньги за 18-летнего игрока.

Уильямс тренировался с основным составом Дерби, но играл преимущественно за молодежную команду. На его счету шесть матчей за "баранов" в Чемпионшипе и два матча в Кубке Лиги.

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