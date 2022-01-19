Испания

Летом этого года датчанин может стать свободным агентом.

Защитник лондонского Челси Андреас Кристенсен может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, в услугах 25-летнего датчанина заинтересована Барселона, которая продолжает вести переговоры с футболистом.

Отмечается, что переговоры с игроком, который может стать свободным агентом предстоящим летом, находятся на продвинутой стадии.

Руководство каталонского клуба намерено сейчас договориться с футболистом, чтобы заполучить его летом бесплатно.

Ранее сообщалось, что Барселона и Бавария готовы побороться за Кристенсена.