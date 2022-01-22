Чтиво

Евгений Кузьменко представляет вашему вниманию пятерку футболистов, которые не смогли раскрыться в лондонском Челси.

В последние годы Челси может похвастаться множеством молодых талантливых футболистов, которые действительно заиграли. Это касается как продуктов собственной академии (Мейсон Маунт, Рис Джеймс, Тэмми Абрахам, Фикайо Томори и т.д.), так и удачных трансферных сделок (Гилмор, Пулишич, Хавертц, Чилуэлл…). Но так было не всегда. В начале 2010-х и с выпускниками академии было далеко не все так радужно, и с адаптацией молодых талантов, которые приходили из других клубов, не складывалось. Часто Челси просто не понимал, что делать с тем или иным молодым проспектом, как его грамотно использовать и в каком направлении развивать.

Предлагаем вам вспомнить пятерку таких игроков, трое из которых достигли статуса элитных футболистов.

Кевин Де Брюйне

Куплен: Генк (2012)

Стоимость: 6,8 млн фунтов стерлингов

Матчи: 9

Нынешний клуб: Манчестер Сити

Из всех игроков, которых Челси отпустил, не сумев раскрыть талант, особняком стоит, конечно же, Кевин Де Брюйне. Учитывая каких высок добился бельгиец вдали от Стэмфорд Бридж, сожаление Аристократов здесь максимально велико.

Сразу после переезда из Бельгии, Де Брюйне был отдан в аренду в бременский Вердер, где провел один год. Однако после ссоры с Жозе Моуриньо в январе 2014-го бельгийский плеймейкер перебрался в Германию на полноценный контракт, в Вольфсбург. В следующем же сезоне Кевин стал лучшим игроком Бундеслиги, и летом 2015-го за 55 млн фунтов перебрался в Манчестер Сити.

С момента своего возвращения в Англию Де Брюйне зарекомендовал себя как один из лучших полузащитников в мировом футболе, выиграв с Ман Сити множество коллективных и личных наград, включая три Премьер-лиги, пять Кубков Лиги и один Кубок Англии. КДБ также забил пять голов в ворота Челси в рамках АПЛ, что является худшим результатом "синих" против бывшего игрока.

Мохамед Салах

Куплен: Базель (2014)

Стоимость: 14 млн фунтов стерлингов

Матчи: 19

Нынешний клуб: Ливерпуль

Другое большое сожаление для Челси. Яркие выступления Мохамеда Салаха за швейцарский Базель в еврокубках привели к тому, что он был связан с множеством топ-клубов, но, несмотря на предметный интерес Ливерпуля, именно Челси подписал египтянина в январе 2014 года.

Салах время от времени появлялся на поле во второй половине того сезона, но, поскольку команда уже была полна атакующих талантов, ему было все труднее и труднее получать игровое время.

Аренды в Фиорентину и Рому пошли на пользу Салаху, и в 2016-м он присоединился к римскому клубу на постоянной основе. Челси получил от итальянцев 15 млн евро, приобретая в свое время у Базеля за 16,5 млн. Невероятная форма египтянина времен Серии А поразила воображение руководства Ливерпуля, который летом 2017-го приложил все усилия, чтобы сделать игрока своим.

С тех пор: 148 голов, победа в Лиге чемпионов, победа в АПЛ и бесчисленное количество индивидуальных наград. Салах в настоящее время является одним из лучших игроков в мире, бесспорно.

Марко Марин

Куплен: Вердер (2012)

Стоимость: 6,8 млн фунтов стерлингов

Матчей: 16

Нынешний клуб: Ференцварош

Челси был чрезвычайно активен летом 2012 года, пополнив свой состав несколькими талантливыми молодыми игроками, в том числе Эденом Азаром, Оскаром и высокорейтинговым немецким нападающим Марко Марином, именуемым тогда ни много ни мало как «немецкий Месси».

В то время как Азар стал легендой клуба, Марин провел три года в аренде в Севилье, Фиорентине, Андерлехте и Трабзонспоре, прежде чем его время в Челси подошло к концу. Он присоединился к Олимпиакосу на постоянной основе в 2016-м и провел в Греции два года. После этого были еще два сезона в белградской Црвене Звезде и год в Саудовской Аравии. Сейчас Марин выступает за венгерский Ференцварош.

Успели посчитать количество клубов футболиста за 10 лет? Мы вам поможем – 9, всего же в профессиональной карьере Марко это уже 11-й клуб.

Ромелу Лукаку

Куплен: Андерлехт (2011)

Стоимость: 18,7 млн ​​фунтов стерлингов

Матчей (в первый приход): 37

Нынешний клуб: Челси

Еще одним бельгийцем, от которого досрочно отказались Моуриньо и Челси, стал Ромелу Лукаку. После нереализованного пенальти в матче за Суперкубок Европы против Баварии в 2013 году, Лукаку ушел в Эвертон.

Впечатляющая аренда в сезоне 2013/14 убедила Ирисок расстаться с рекордными для клуба 28 миллионами фунтов стерлингов, чтобы подписать Ромелу на постоянной основе. С каждым сезоном на Гудисон Парк бельгийский центрфорвард становился все сильнее и сильнее. По итогам сезона 2016/17 Лукаку даже был номинирован на приз АПЛ «Игрок года».

Вскоре последовал переход в Манчестер Юнайтед за 75 миллионов фунтов стерлингов. Однако на Олд Траффорд, несмотря на в целом неплохую статистику, бельгиец не был счастлив, и через два года перебрался в Интер к Антонио Конте. Как сложились дела у Лукаку в Италии все прекрасно помнят: 64 гола в 95 играх во всех соревнованиях и титул чемпиона Серии А.

Выступления Лукаку в Интере заставили Челси задуматься о том, чтобы его вернуть. Летний трансфер за 115 млн евро рассматривался как один из самых топовых переходов последних лет в Европе в целом. Но несмотря на восемь голов в 23 матчах, пока что возвращение Ромелу смело можно назвать провальным. Челси и нынешний главный тренер Томас Тухель снова не понимают, что им делать с этим классным футболистом.

Джеффри Брума

Куплен: Фейеноорд (2007)

Стоимость: 102 000 фунтов стерлингов

Матчей: 6

Нынешний клуб: Касымпаша

Да, Джеффри Брума заметно выпадает из этого всего списка, игрок он явно не оправдавший надежд, и не имеющий такого имени. Однако в свое время, в конце нулевых-середине десятых он считался очень перспективным защитником, и его связка в Челси с Джоном Терри была мечтой.

Интегрировал Бруму в основной состав Синих никто иной, как Карло Анчелотти, однако после ухода итальянца в 2011 году голландский центрдеф поник, и надолго на Стэмфорд Бридж не задержался.

Аренды в Лестер и Гамбурге не помогли Бруме восстановить свои позиции в Челси, что привело к его уходу в ПСВ в 2013 году, где он оставался до перехода в Вольфсбург в 2016-м. В Бундеслиге Брума провел пять лет, кроме "волков" также выступал за Шальке и Майнц (оба клуба – аренды). Сейчас Джеффри является футболистом турецкой Касымпаши.

По материалам Squawka