Англия

Футболист поделился впечатлениями о победе над Вест Хэмом.

Вингер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду прокомментировал победу клуба в АПЛ над Вест Хэмом со счетом 1:0.

"Еще одна важная победа перед паузой в английской Премьер-лиге, еще один шаг к нашим целям.

Дорога с извилинами и полна препятствий, но мы вместе и усердно работаем, чтобы наши болельщики гордились нами! Вперед, "дьяволы", — написал Роналду в Инстаграм.

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