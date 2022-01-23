Англия

Лондонский клуб заинтересован в подписании хорватского футболиста.

Защитник Штутгарта Борна Соса попал в сферу интересов Челси, сообщает Sky Germany.

Челси планирует укрепить левый фланг обороны в январе и рассматривает возможность подписания Сосы. Стоимость хорватского фулбека оценивается в сумму около 30 миллионов евро.

Действующий контракт Сосы со Штутгартом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 18 поединков в футболке "швабов", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси подписал защитника Дерби Дилана Уильямса.