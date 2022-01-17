Англия

Томасу Тухелю нужен фланговый полузащитник.

Челси готов начать переговоры с Интером о приобретении Ивана Перишича — резюмирует Football Italia информацию в британских СМИ.

В связи с травмой Бена Чилвелла, в распоряжении Томаса Тухеля остался только Маркос Алонсо, способный закрыть позицию левого защитника/полузащитника. А Перишич может сыграть по всему флангу как слева, так и справа.

Поскольку контракт хорвата с Интером истекает в июне 2022 года, а с его продлением возникли проблемы, Челси надеется, что "змеи" предпочтут хоть какие-то деньги, чем перспективу расстаться с Иваном в статусе свободного агента.

32-летний Перишич сыграл 111 матчей за национальную сборную Хорватии (32 гола) и выступал за Рузеларе (20 матчей во всех турнирах, 8 голов), Брюгге (89, 35), Боруссию Д (64, 12), Вольфсбург (88, 21), Баварию (35, 8) и Интер (231, 49).