Англия

"Красные" заинтересованы в англо-португальском хавбеке.

Полузащитник Фулхэма Фабиу Карвалью попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает журналист Фабио Романо.

Ливерпуль уже несколько месяцев следит за выступлениями Карвалью и раздумывает над его приобретением. Однако пока мерсисайдцы не обращались к Фулхэму с предложением по юному хавбеку.

Действующий контракт Карвалью с Фулхэмом истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 18 поединков в футболке "дачников", отличившись восемью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль отозвал из аренды защитника Риса Уильямса.