Англия

Рис Уильямс покинул Суонси.

Ливерпуль принял решение прервать аренду защитника Риса Уильямса в Суонси — сообщил официальный сайт "лебедей".

20-летний Уильямс был отправлен в Суонси во время летнего трансферного окна и должен был провести там весь сезон-2021/22.

Уильямс провел 19 матчей в первой команде Ливерпуля (0 голов) и выступал на правах аренды за Киддерминстер (26, 1) и Суонси (7, 0).

В четверг, 20 января, Ливерпуль встретится в полуфинале Кубка английской лиги с Арсеналом.