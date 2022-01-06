Руководство "красных" сосредоточено на продлении контракта Мохамеда Салаха.
Луис Диас (справа), Getty Images
06 января 2022, 22:21
Ливерпуль не ведет переговоров с Порту относительно трансфера полузащитника Луиса Диаса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, стороны не вступали в переговоры по переходу колумбийца, несмотря на то, что скауты "красных" пять раз смотрели игры с участием футболиста в прошлом году.
Также отмечается, что в настоящее время Ливерпуль сосредоточен на продлении контракта с нападающим Мохамедом Салахом, что является приоритетной задачей.
После 20 игр Ливерпуль набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
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