Футболист вскоре вернется в АПЛ.
Кристиан Эриксен, Getty Images
23 января 2022, 17:20
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен продолжит карьеру в английском Брентфорде.
Как сообщает журналист Sky Sports Лайал Томас, контракт с Эриксеном подпишут на пол года с возможностью продления.
Руководство клуба и медицинский штаб будут тщательно следить за подготовкой футболиста и раньше времени не станут выпускать его на поле.
Отметим, что Эриксен расторг контракт с Интером, поскольку в Серии А запрещено выступать игрокам с кардиостимуляторами и подобными аппаратами.
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