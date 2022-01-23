Англия

Футболист вскоре вернется в АПЛ.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен продолжит карьеру в английском Брентфорде.

Как сообщает журналист Sky Sports Лайал Томас, контракт с Эриксеном подпишут на пол года с возможностью продления.

Руководство клуба и медицинский штаб будут тщательно следить за подготовкой футболиста и раньше времени не станут выпускать его на поле.

Отметим, что Эриксен расторг контракт с Интером, поскольку в Серии А запрещено выступать игрокам с кардиостимуляторами и подобными аппаратами.

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