Англия

Датчанин может вернуться в АПЛ.

Новым клубом полузащитника Кристиана Эриксена может стать Брентфорд — утверждает The Athletic.

"Пчелы" предложили 29-летнему полузащитнику контракт до конца сезона с возможностью продления еще на сезон.

Эриксен пережил клиническую смерть во время Евро-2020 и перенес операцию на сердце, во время которой ему был вживлен кардиостимулятор.

Поскольку в Серии А запрещено выступать игрокам с подобными аппаратами, Эриксен был вынужден расторгнуть контракт с Интером.

Ранее сообщалось, что Эриксен уже получал предложения от клубов Англии, Нидерландов и Дании.