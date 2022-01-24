Английский клуб расстался с главным тренером.
Клаудио Раньери, Getty Images
24 января 2022, 20:19
Клаудио Раньери уволен с поста главного тренера Уотфорда, сообщает официальный твиттер английского клуба.
Руководство клуба приняло решение расстаться с итальянским специалистом из-за неудачных результатов команды. В минувший уикенд "шершни" уступили на своем поле Норвичу (0:3) и опустились в зону вылета английской Премьер-лиги.
Раньери возглавил Уотфорд в октябре 2021 года, сменив на этом посту Хиско Муньоса.
На данный момент клуб находится на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков после 20 матчей.