Англия

"Сороки" ведут переговоры с МЮ по вингеру.

Вингер Манчестер Юнайтед и сборной Англии Джесси Лингард близок к переходу в Ньюкасл.

Как сообщает The Telegraph, "сороки" договариваются с руководством "красных дьяволов" об аренде Лингарда.

Первое предложение отклонили. Теперь Ньюкасл предложит клубу 6 миллионов евро и готовы полностью перекрыть зарплату 29-летнего игрока.

Отмечается, что если в ближайшее время МЮ не даст ответа, то Ньюкасл может перейти к другим кандидатурам.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя голами и одним ассистом.