Англия

Французский клуб назвал стоимость своего футболиста.

Марсель выдвинул свои требования Вест Хэму в переговорах по защитнику Дуе Чалете-Цару.

Вест Хэм хочет приобрести Чалету-Цара в январе и уже несколько недель ведет переговоры по нему. Как сообщает Sky Sports, провансальцы готовы расстаться с хорватским центрбеком за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 15 поединков в футболке "бело-голубых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также проявляет интерес к защитнику Фенербахче Аттиле Салаи.