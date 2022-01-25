Французский клуб назвал стоимость своего футболиста.
Дуе Чалета-Цар, Getty Images
25 января 2022, 11:26
Марсель выдвинул свои требования Вест Хэму в переговорах по защитнику Дуе Чалете-Цару.
Вест Хэм хочет приобрести Чалету-Цара в январе и уже несколько недель ведет переговоры по нему. Как сообщает Sky Sports, провансальцы готовы расстаться с хорватским центрбеком за 20 миллионов евро.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 15 поединков в футболке "бело-голубых", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм также проявляет интерес к защитнику Фенербахче Аттиле Салаи.