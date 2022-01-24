Вест Хэм и Кристиан Хеги подписали новый трехлетний контракт — сообщил официальный сайт клуба.

19-летний вратарь выступает за молодежную команду (U-23) и пока не дебютировал в первой команде.

В активе Кристиана 6 матчей за венгерскую "молодежку" (U-21).

Ранее главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес сказал, что первоочередной задачей клуба на зимнем трансферном рынке является подписание форварда.