Англия

Лондонский клуб хочет заполучить испанского форварда.

Нападающий Эспаньола Рауль Де Томас попал в сферу интересов Арсенала, сообщает издание AS.

Арсенал планирует укрепить линию нападения в январе и попытается заполучить испанского форварда. В подписании 27-летнего игрока также заинтересованы Лидс, Вест Хэм и Лестер.

Действующий контракт Де Томаса с Эспаньолом рассчитан до 2026 года, а его клаусула составляет 70 млн евро.

В текущем сезоне нападающий провел 23 поединка в футболке "бело-синих", забив 12 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Арсенал также намерен подписать голкипера сборной США Мэтта Тернера.