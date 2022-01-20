Италия

Испанский защитник перебрался в клуб из Серии А.

Защитник Арсенала Пабло Мари перешел в Удинезе, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Мари присоединился к Удинезе на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами не предусматривает опции выкупа.

Действующий контракт испанского центрбека с Арсеналом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел лишь три поединка в футболке "канониров".

Ранее сообщалось, что Удинезе подписал бывшего защитника Лестера Филипа Бенковича.