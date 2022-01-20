Испанский защитник перебрался в клуб из Серии А.
Пабло Мари, twitter.com/udinese_1896
20 января 2022, 12:07
Защитник Арсенала Пабло Мари перешел в Удинезе, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.
Мари присоединился к Удинезе на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами не предусматривает опции выкупа.
Действующий контракт испанского центрбека с Арсеналом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел лишь три поединка в футболке "канониров".
Ранее сообщалось, что Удинезе подписал бывшего защитника Лестера Филипа Бенковича.